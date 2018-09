Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 12.03 20 settembre 2018 - 12:03

Le banche che rappresentano un rischio sistemico ("too big to fail", TBTF) non devono essere penalizzate fiscalmente quando emettono particolari strumenti finanziari destinati a rafforzare il capitale proprio dell'istituto.

Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale adottando un disegno di legge volto a rafforzare i fondi propri dei grandi istituti. Il dossier va al Consiglio degli Stati. Attualmente in Svizzera cinque banche di rilevanza sistemica sono sottoposte a particolari disposizioni ai sensi della legislazione in materia di vigilanza: UBS, Credit Suisse, Banca cantonale di Zurigo, Raiffeisen e PostFinance.

Le banche "too big to fail" sono tenute a detenere sufficienti fondi propri affinché, in caso di crisi, non debbano essere salvate con i soldi dei contribuenti. Questo obbligo potrebbe portarle a emettere strumenti finanziari come obbligazioni "bail-in", obbligazioni "write-off" e Cocos ("Contingent Convertibles").

A partire dall'inizio del 2020, secondo le prescrizioni della FINMA - l'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari - tali emissioni dovranno essere fatte dalla casa madre che trasferirà i fondi ottenuti alle società del gruppo che hanno bisogno di fondi propri. In questo modo, si garantisce un aumento della stabilità della piazza finanziaria svizzera.

