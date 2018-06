Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Consigliere federale Ignazio Cassis ritiene che sono necessari dei chiarimenti con l'Italia in merito ad alcuni dossier

Progressi in vari dossier bilaterali importanti sono stati raggiunti con gli Stati vicini, ma per alcuni punti fondamentali sono necessari ancora chiarimenti, in particolare con l'Italia. Lo ha detto il consigliere federale Ignazio Cassis oggi al Nazionale.

Rispondendo ai quesiti di alcuni parlamentari ticinesi durante l'"Ora delle domande", il ministro degli esteri ha affermato che durante i governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni "le relazioni bilaterali hanno conosciuto momenti positivi". Cassis ha citato la visita a Berna del presidente italiano Giorgio Napolitano nel 2014 e l'apertura della linea ferroviaria Stabio-Arcisate lo scorso dicembre.

Malgrado ciò, alcuni dossier bilaterali importanti sono rimasti bloccati. Il responsabile del Dipartimento degli esteri (DFAE) ha evocato il caso dell'accordo sulla fiscalità dei frontalieri, parafato nel 2015 ma non ancora firmato dall'Italia. "II Consiglio federale - ha detto Cassis - prende atto con rammarico che questo accordo non ha potuto essere concluso con il governo uscente". "Anche nell'ambito della prestazione transfrontaliera di servizi finanziari - ha proseguito il consigliere federale - il governo italiano non ha mostrato segnali di apertura".

L'Italia rimane comunque un Paese prioritario, prova ne è che Cassis ha effettuato proprio a Roma la sua prima visita all'estero. Il periodo preelettorale non ha tuttavia permesso di appianare le controversie, ha affermato il ticinese.

Adesso che il nuovo governo si è insediato, il Consiglio federale si attende che venga stabilita la squadra di negoziazione italiana in materia finanziaria e fiscale. I Dipartimenti delle finanze e degli affari esteri riprenderanno contatto con i colleghi italiani "il più presto possibile", ha concluso Cassis.

