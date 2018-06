Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 12.28 07 giugno 2018 - 12:28

Il Consiglio Nazionale ritiene che in Svizzera serve una normativa che vieti l'importazione di legname ottenuto dal disboscamento illegale ed elimini gli ostacoli al commercio per le aziende elvetiche (foto simbolica d'archivio).

In Svizzera serve una normativa - identica a un regolamento europeo - che vieti l'importazione di legname ottenuto dal disboscamento illegale ed elimini gli ostacoli al commercio per le aziende elvetiche.

È quanto sostiene una mozione adottata oggi dal Consiglio Nazionale, dopo che gli Stati avevano fatto altrettanto lo scorso mese di dicembre.

Nel testo viene sottolineato che, dal 2013, nell'Unione europea (Ue) è in vigore un regolamento esattamente su questo tema. Per questo motivo, per mettere sul mercato prodotti del legno svizzeri, gli importatori europei sono tenuti ad applicare un cosiddetto sistema di "dovuta diligenza" che comporta notevoli oneri amministrativi.

Questa prassi penalizza fortemente gli esportatori svizzeri rispetto ai loro concorrenti europei. Garantire le stesse condizioni è estremamente importante, viene sottolineato nella mozione, visto che attualmente circa il 95% delle esportazioni elvetiche di legname è destinato all'Ue.

Neuer Inhalt Horizontal Line