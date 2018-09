Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 11.08 20 settembre 2018 - 11:08

In futuro, dovrebbe essere più facile per i contribuenti recuperare l'imposta preventiva. È quanto prevede la revisione della legge in materia, approvata oggi dal Consiglio nazionale, che ha eliminato l'ultima divergenza con gli Stati.

L'oggetto è pronto per le votazioni finali. Il rimborso dell'imposta preventiva sarà possibile anche quando il contribuente dimentica di inserire dei proventi nella dichiarazione dei redditi.

Attualmente, le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono ottenere un rimborso solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza: in caso contrario questo diritto decade.

In futuro, chi trasmetterà una dichiarazione incompleta per negligenza potrà rimediare successivamente, in maniera spontanea o tramite l'intervento del fisco, fornendo il redditto assoggettato all'imposta preventiva omesso per errore in un primo momento.

