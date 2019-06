L'agenzia Keystone-ATS, che dal 2019 riceve un aiuto finanziario di 2 milioni di franchi dalla Confederazione sulla base di un mandato di prestazioni, non può utilizzare questi soldi per versarli quale dividendo ai suoi azionisti.

Così ha risposto la consigliera federale Simonetta Sommaruga a un quesito di Stefan Müller-Altermatt (PPD/SO) durante la tradizionale "Ora delle domande" al Consiglio nazionale.

Il popolare-democratico solettese si chiedeva se dopo la ristrutturazione dell'Agenzia telegrafica svizzera (Ats) e la fusione con Keystone, che ha condotto a misure di risparmio e licenziamenti, non fosse il caso che il Consiglio federale fissasse in futuro delle esigenze per l'attribuzione degli utili della nuova agenzia multimediale ai suoi azionisti sotto forma di dividendo.

Stando al rapporto di attività 2018, Keystone-ATS ha subito una perdita operativa di 2 milioni di franchi, ciò che giustifica l'aiuto federale, ma ha versato 1,4 milioni ai suoi azionisti. Secondo Müller-Altermatt, questa situazione è problematica.

Nella sua risposta, la ministra della comunicazione Simonetta Sommaruga ha spiegato che i dividendi riguardano l'anno 2018, mentre l'accordo sul mandato di prestazioni tra Confederazione e Keystone-ATS affinché quest'ultima fornisca il suo servizio di base nelle tre lingue è valido soltanto dal 2019.

L'amministrazione federale sostiene con 2 milioni di franchi i servizi di base in tedesco, francese e italiano, a condizione che essi siano deficitari, ha ricordato Sommaruga, precisando che "qualora registrassero utili, l'aiuto verrebbe a cadere". Il suo dipartimento osserverà attentamente la situazione presso Keystone-ATS e verificherà se il mandato di prestazioni sarà garantito anche in futuro.

