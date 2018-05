Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Svizzera deve impegnarsi per un cessate il fuoco in Siria e una soluzione politica di un conflitto che dura ormai da sette anni, conflitto contraddistinto da crudeltà contro i civili e gravi violazioni del diritto internazionale.

È quanto chiede una dichiarazione adottata oggi dal Consiglio nazionale per 116 voti a 57 e 13 astensioni.

Per la maggioranza del plenum, ad eccezione dell'UDC, di fronte alle centinaia di migliaia di vittime del conflitto, e ai milioni di rifugiati, non si può far finta di nulla.

È nostro dovere morale, hanno dichiarato numerosi oratori, a richiamare le parti in guerra al rispetto del diritto umanitario e far pressione sul Consiglio federale affinché s'impegni, cercando alleati in seno alle Nazioni Unite, per una soluzione politica a questa tragedia.

