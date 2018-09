Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 10.44 28 settembre 2018 - 10:44

In Nazionale contro le tariffe di roaming troppo elevate

In futuro, il Consiglio federale dovrà essere autorizzato a lottare contro le tariffe di roaming eccessivamente elevate. È quanto prevede la revisione della Legge federale sulle telecomunicazioni approvata oggi dal Consiglio nazionale per 192 vota a 1.

"Nell'Ue il roaming è stato abolito dalla scorsa estate", ha ricordato la consigliera federale Doris Leuthard. "Noi non facciamo parte dell'Ue e non abbiamo un accordo in questo senso, ma miriamo a trovare soluzioni soddisfacenti con i fornitori di accesso", ha precisato.

Il plenum ha anche deciso che tutti i dati trasmessi via Internet vengano trattati allo stesso modo (neutralità della rete). Un proposta di stralciare questa prescrizione è stata bocciata. I fornitori dovranno informare quando le informazioni vengono trattate diversamente da un punto di vista tecnico od economico (per esempio se certi servizi come Netflix vengono rallentati).

La Camera del popolo ha inoltre deciso di rafforzare la protezione dei bambini e dei ragazzi facendo propria l'idea della commissione preparatoria che i fornitori non si limitino a bloccare l'accesso di loro clienti a siti pornografici, ma adottino misure per sopprimerne i contenuti.

Neuer Inhalt Horizontal Line