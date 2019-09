Occorre prendere delle misure per diminuire i rifiuti plastici nell'acqua e nel suolo.

È il tenore di una mozione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Nazionale (CAPTE-N), che la Camera del popolo ha tacitamente adottato oggi nella versione modificata dagli Stati.

Il testo incarica il Consiglio federale di adottare assieme ai settori interessati provvedimenti volti a ridurre i rifiuti plastici. In particolare occorre perseguire una sensibile riduzione degli imballaggi in plastica e dei prodotti in plastica monouso. Secondo la CAPTE-N, sarà necessario sia sostituire per quanto possibile la plastica sia promuovere la ricerca e l'innovazione.

In giugno, i "senatori" avevano ampliato l'obiettivo della mozione. Non si tratta più soltanto di limitare l'uso degli imballaggi e dei prodotti in plastica, ma di lottare contro gli effetti nefasti delle materie plastiche sull'ambiente tenendo conto pure dell'inquinamento derivante dalle micro-plastiche.

