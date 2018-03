Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 marzo 2014 17.20 17 marzo 2014 - 17:20

L'attuazione della mozione concernente il pagamento dell'IVA da parte dei "padroncini" nelle regioni di confine, depositata da Ignazio Cassis (PLR/TI) e accolta da entrambe le Camere lo scorso anno, è prevista per il primo gennaio 2016. È quanto ha dichiarato oggi durante la tradizionale "ora delle domande" in Consiglio nazionale la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf. La consigliera federale si era già espressa sull'argomento nel fine settimana.

Col suo testo, il parlamentare ticinese ha voluto rendere attenti i colleghi e il governo su una distorsione della concorrenza.

Secondo la consigliera federale, il diritto vigente non permette di verificare se un'impresa estera consegue annualmente in territorio svizzero un giro d'affari superiore a 100'000 franchi annui per cui dovrebbe sottostare all'assoggettamento fiscale.

Per questo nel giugno di quest'anno il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione relativa alla mini-revisione della legge sull'IVA. Secondo l'attuale piano di lavoro, la concretizzazione della mozione dovrebbe avvenire nel 2016, ha precisato Widmer-Schlumpf. Le nuove regole dovrebbero eliminare le ineguaglianze esistenti.

