La revisione della legge sulla caccia e la legge sulla perequazione finanziaria figurano tra i principali temi della sessione speciale del Consiglio nazionale in agenda dal 7 al 9 di maggio. I deputati dovranno inoltre trattare numerosi interventi parlamentari.

Per quanto riguarda la perequazione, quest'ultima nella intenzioni del Consiglio federale dovrebbe poggiare in futuro su nuovi meccanismi. In pratica, i Cantoni "ricchi", ossia a forte potenziale di risorse, verseranno meno soldi a quelli "poveri".

Con la riforma, dal 2022 la Confederazione dovrebbe risparmiare 280 milioni di franchi. Il Consiglio federale, seguito dal Consiglio degli Stati, propone di destinare la metà di questo importo alla compensazione dei costi sociodemografici sostenuti dai centri urbani.

La maggioranza della commissione preparatoria del Nazionale è di un altro parere: vuole distribuire equamente i risparmi della Confederazione in favore della compensazione degli oneri sociodemografici e quella degli oneri geotopografici (ossia dei costi propri alle regioni periferiche). L'altra metà dell'importo risparmiato dalla Confederazione andrà ai Cantoni "poveri" per attenuare temporaneamente le perdite legate al cambiamento di sistema.

Il plenum dovrà trattare anche la legge sulla caccia, già approvata l'anno scorso dal Consiglio degli Stati. La modifica, senza mettere in discussione lo statuto del lupo quale specie protetta, mira ad agevolare l'abbattimento, qualora la presenza di questo canide provochi danni. Ma oltre al lupo, la revisione ha nel mirino anche stambecchi e orsi solitari che penetrano in maniera regolare nei villaggi alla ricerca di cibo nonostante le misure di dissuasione.

