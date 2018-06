Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 giugno 2018 - 08:38

La legge che vieta i gruppi "Al-Qaida" e "Stato islamico", nonché le organizzazioni associate, e punisce ogni azione a loro sostegno è prorogata di altri quattro anni.

Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale - all'unanimità - allineandosi così a quanto già deciso dagli Stati.

La durata limitata della legge - attualmente fissata al 31 dicembre 2018 - si spiega con la forte limitazione dei diritti fondamentali in essa contenuta. Un esame periodico della sua validità è quindi sensato, ha spiegato Carlo Sommaruga (PS/GE) a nome della commissione.

Con questo prolungamento, il Parlamento vuole garantire che nell'ambito del perseguimento penale del terrorismo non vi siano lacune nella legislazione in materia, fino a quando verranno adottati ed entreranno in vigore ulteriori disegni di legge.

