Gli automobilisti che circolano in Ticino dovranno pazientare ancora un po' per poter ascoltare la radio digitale (DAB+) su tutte le strade nazionali e cantonali, in prossimità o nelle gallerie.

L'attuale grado di copertura - 86,5% - dovrebbe infatti salire nel 2020 al 99,7%, precisa il Consiglio federale nella sua risposta scritta odierna a una domanda del consigliere nazionale Marco Romano (PPD/TI).

Il deputato ticinese lamenta infatti che lungo numerose arterie e nelle gallerie il segnale DAB+ sia scarso, se non assente. Al momento, sottolinea il Governo, il grado di copertura garantito dalla SSR è del 99% sulle strade cantonali e nazionali nella Svizzera tedesca, del 97,5% in Romandia e dell'86,5% nel Ticino.

La situazione dovrebbe migliorare l'anno prossimo per le trasmissioni della SSR anche lungo le strade per raggiungere il 99,7%. Per quanto riguarda le radio private i lavori di potenziamento richiederanno invece più tempo.

In merito alle gallerie, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha previsto di equipaggiare entro la fine del 2019 con la tecnologia di diffusione DAB+ circa 200 tunnel ubicati lungo la rete delle strade nazionali. L'USTRA ha investito circa 30 milioni di franchi a tale scopo: al momento circa l'80% dei trafori è dotato di trasmettitori DAB+.

