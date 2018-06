Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 11.04 15 giugno 2018 - 11:04

È necessario introdurre al più presto l'obbligo di registrazione dei droni in volo. È l'opinione del Consiglio nazionale che ha approvato tacitamente oggi una mozione presentata dal parlamentare grigionese Martin Candinas (PPD). Gli Stati devono ancora esprimersi.

Il numero di droni in Svizzera aumenta costantemente. Se non se ne disciplina l'utilizzazione, aumenta il rischio di collisione con altri aeromobili, in particolare con gli elicotteri, ha sottolineato il grigionese nel testo del suo atto parlamentare.

Nel prendere posizione sulla mozione, il governo si è detto consapevole del problema. A questo proposito ricorda che l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) collabora con la società di sicurezza aerea Skyguide nello sviluppo e nell'introduzione di un cosiddetto U-Space, ovvero una gestione elettronica di droni nello spazio aereo.

Il Consiglio federale farà di tutto per introdurre al più presto l'obbligo di registrazione dei droni e affinché l'U-Space diventi operativo. A questo proposito sta valutando "se e in quale misura" dovranno essere messe a disposizione dell'UFAC e dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ulteriori risorse per assolvere i nuovi compiti legati alla digitalizzazione dell'aviazione.

