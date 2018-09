Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 17.42 27 settembre 2018 - 17:42

Uno scambio di accuse più che uno scambio di vedute. Così può essere riassunto il dibattito sull'Europa che si è tenuto oggi al Consiglio nazionale, alla vigilia di una decisione sul futuro dei negoziati con Bruxelles che dovrebbe prendere domani il governo.

L'UDC ha accusato gli altri partiti di voler sostenere un accordo, quello istituzionale, che, come detto da Roger Köppel (ZH), "porterà alla morte della democrazia diretta". L'Ue detterà le leggi che la Svizzera dovrà applicare sotto la minaccia di sanzioni, ha aggiunto Thomas Aeschi (ZG). Per Albert Rösti (BE) si tratta di un "accordo coloniale". Per l'UDC la ripresa "dinamica" del diritto europeo equivale infatti a una ripresa "automatica" visto che la confederazione non avrà scelta.

"Nessun accordo potrà essere trovato se rimette in questione la democrazia diretta", ha replicato Hans-Peter Portmann (PLR/ZH) accusando l'UDC di voler fare un "lavaggio del cervello". Per il liberale-radicale è chiaro che se vogliamo accedere al mercato europeo dobbiamo anche accettarne le regole. Lo zurighese ha poi anche accusato il PS di essere ostaggio dei sindacati e di non voler ridiscutere la regola degli 8 giorni "presa in un'epoca in cui si comunicava via fax".

Per il capogruppo socialista Roger Nordmann (VD), il consigliere federale Ignazio Cassis ha invece fatto un grossolano errore nel mettere in dubbio l'intangibilità delle misure di accompagnamento alla libera circolazione. "Perché dovrebbe farlo proprio quando la stessa Unione sta facendo passi a favore dei lavoratori?". Per il vodese l'accordo istituzionale è necessario per mantenere la prosperità della Svizzera e per evitare un "Brexit elvetico".

Neuer Inhalt Horizontal Line