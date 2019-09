La costruzione della circonvallazione di Oberburg, vicino a Burgdorf (BE), è rinviata

Accettando le proposte della Conferenza di conciliazione - che ha chiesto di rinviare la circonvallazione di Oberburg (BE) - il Consiglio nazionale ha fatto un passo decisivo in vista dell'approvazione della terza generazione del programma Traffico d'agglomerato.

Sul dossier deve ancora esprimersi il Consiglio degli Stati, ma il suo benestare è praticamente certo visto che il compromesso della Conferenza di conciliazione ricalca le proposte da lui avanzate.

Tra i maggiori investimenti previsti dal programma Traffico d'agglomerato - previsti investimenti per oltre 1,4 miliardi di franchi in tutta la Svizzera - figurano la costruzione della tranvia "Limmattalbahn" tra Schlieren (ZH) e Killwangen (AG), la seconda tappa della terza linea della metropolitana di Losanna, nonché nuove linee tranviarie a Berna, Basilea e Ginevra. Per quel che concerne il traffico privato, i progetti più importanti sono la riorganizzazione degli svincoli autostradali di Aesch (BL) e Rorschach (SG).

In Ticino sono previsti investimenti nel Locarnese, nel Bellinzonese e del Luganese. Da notare che il programma d'agglomerato della città sul Ceresio era stato ripescato dal Parlamento dopo che il Consiglio federale non lo aveva inserito nel messaggio.

