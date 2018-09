Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 10.18 26 settembre 2018 - 10:18

Il ticinese Giuseppe Muschietti (PLR), attualmente vicepresidente del Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona, è stato eletto oggi alla carica di giudice ordinario del Tribunale federale (TF).

Dal canto suo, il giurista bernese Lorenz Noli è stato designato al posto di giudice del Tribunale amministrativo federale (TAF). Giuseppe Muschietti ha ottenuto 170 voti su 172 schede valide. Sostituirà dal primo gennaio 2019 un altro giudice ticinese, Ivo Eusebio (PPD), che andrà in pensione alla fine dell'anno.

Nato nel 1964 e in passato già procuratore del canton Ticino, Muschietti possiede le competenze necessarie per assumere tale carica, secondo la commissione giudiziaria. La sua elezione non cambia nulla negli equilibri linguistici, partitici e di genere attuali in seno al TF.

Da parte sua, Lorenz Noli è stato eletto con 199 voti su 199 schede valide. Succederà dal primo ottobre alla dimissionaria Andrea Berger-Fehr. Nato nel 1978 e di lingua materna tedesca, Noli è uno specialista del diritto della migrazione. Lavora attualmente nell'ambito dell'asilo presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

