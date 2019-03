L'Assemblea federale ha eletto oggi una nuova giudice ticinese al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona. Si tratta dell'attuale procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi.

Per quanto riguarda il TPF, Fiorenza Bergomi (classe 1968) è stata eletta in qualità di giudice ordinario di lingua italiana per il resto del periodo amministrativo 2016 -2021 con 196 voti su 205 schede valide. La ticinese, che era sostenuta da tutti i gruppi parlamentari, vanta una lunga esperienza nei settori di cui si occupa il TPF e la sua nomina consente pure di porre rimedio alla sottorappresentanza del PLR e a quella delle donne che attualmente caratterizza il tribunale con sede a Bellinzona.

L'Assemblea ha inoltre proceduto all'elezione di Stephan Blättler (185 voti su 186 schede valide) e Sylvia Frei (186 su 186) rispettivamente alla presidenza e alla vicepresidenza del TPF per il periodo dal primo aprile al 31 dicembre 2019. Tale proposta era sostenuta da tutti i gruppi, salvo quello dei Verdi. Gli svizzeri tedeschi Blättler e Frei, entrambi appartenenti all'UDC, sostituiranno i due giudici ticinesi Tito Ponti e Giuseppe Muschietti, entrambi di area PLR. Ponti lascerà definitivamente il tribunale il 30 giugno 2019, mentre Muschietti è stato eletto al Tribunale federale, dove è entrato in carica lo scorso gennaio.

Le Camere riunite hanno inoltre provveduto all'elezione di altre nomine giudiziarie.

