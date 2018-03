Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2012 17.23 17 settembre 2012 - 17:23

Con un minuto di silenzio, i membri delle Camere federali hanno reso omaggio questo pomeriggio all'ex consigliere federale Otto Stich, spentosi il 13 settembre scorso a 85 anni. I presidenti dei due Consigli hanno sottolineato i meriti del politico socialista, definendolo un magistrato tenace, popolare, dotato di un grande senso della giustizia, ma anche di umorismo.

Per 20 anni in Consiglio nazionale e per 12 in Consiglio federale, il tesoriere socialista della Confederazione si è caparbiamente battuto per finanze sane, non solo con risparmi, ma anche con nuove entrate, hanno sottolineato Hans Altherr agli Stati e Hansjörg Walter al Nazionale.

Ha affrontato dossier come quello delle Nuove trasversali ferroviarie alpine prima di tutto dal punto di vista finanziario. I presidenti delle Camere hanno ricordato che Otto Stich era stato eletto in Consiglio federale contro la volontà del suo partito (al posto della candidata ufficiale Lilian Uchtenhagen).

Perfettamente a conoscenza dei dossier, sovente si è contrapposto alla maggioranza borghese che lo aveva eletto, che avrebbe sperato in un magistrato più conciliante. Per lealtà nei suoi principi e meriti si è guadagnato la stima generale, anche quella dei suoi compagni di partito che, dopo tutto, si sono sentiti ben rappresentati.

Neuer Inhalt Horizontal Line