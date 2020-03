Quella appena iniziata sarà una sessione per così dire "confidenziale": a causa dell'epidemia di Coronavirus, lobbisti, visitatori e i giornalisti non accreditati non potranno accedere a Palazzo federale.

In un giorno normale di sessione, le persone che si muovono all'interno del Palazzo del parlamento sono "ben oltre 1000". Le misure sono state prese dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale al fine di proteggere la popolazione.

La Delegazione, "facendo affidamento sul senso di responsabilità individuale dei parlamentari" raccomanda inoltre di "evitare le strette di mano" all'interno di Palazzo federale.

