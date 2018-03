Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 marzo 2018 18.52 07 marzo 2018 - 18:52

Discutendo il rapporto annuale della Commissione della gestione, alcuni consiglieri nazionali hanno espresso preoccupazione circa la scomparsa di sette classificatori e 20 fascicoli relativi all'esercito segreto P-26.

"Se non dovessero riapparire sarebbe uno scandalo", ha affermato Alfred Heer (UDC/ZH).

Documenti relativi alla P-26 sono stati scoperti in un bunker adibito a museo. Molti parlamentari hanno sostenuto la necessità di conservare queste informazioni negli Archivi federali e non presso privati, così come tutti gli altri documenti dell'inchiesta amministrativa condotta dal giudice istruttore neocastellano Pierre Cornu.

Il Progetto 26 è stato elaborato nel 1979 senza l'avallo del Parlamento, in piena Guerra fredda. La sua esistenza era venuta alla luce nell'ambito della vicenda delle schedature nel 1990. Nello stesso anno il Consiglio federale ne decretò la dissoluzione. I documenti relativi alla P-26 sono classificati segreti fino al 2040, un termine ribadito nel 2010 dal governo.

