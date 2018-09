Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 settembre 2018 10.35 18 settembre 2018 - 10:35

Un aereo militare russo scomparso la notte scorsa mentre sorvolava il Mediterraneo di ritorno dalla Siria è stato abbattuto per errore dalla contraerea siriana.

Lo ha confermato il ministero della Difesa russo. Che però ha anche precisato che gli F-16 israeliani si sono fatti scudo con il velivolo russo ed è per questo che è stato centrato dai missili di Damasco.

Una condotta che Mosca ha definito "ostile". "Le azioni militari di Israele hanno portato alla morte di 15 soldati russi", ha sottolineato il ministero. Lo riporta l'agenzia Tass.

Quattro caccia F-16 israeliani hanno attaccato obiettivi nell'area di Latakia siriana dopo essersi avvicinati dal Mediterraneo volando a bassa quota, ha detto il ministero.

"I piloti israeliani hanno usato l'aereo russo come copertura così da essere preso di mira dalle forze di difesa aerea siriane. Di conseguenza, l'Il-20, che ha un'impronta radar molto più grande dell'F-16, è stato abbattuto da un missile di difesa S-200".

Il ministero russo ha rimarcato che gli israeliani dovevano sapere che l'aereo russo era presente nell'area, il che non ha impedito la "provocazione". Israele non ha poi avvertito in anticipo la Russia circa l'operazione prevista. L'avvertimento è arrivato un minuto prima dell'inizio dell'attacco, cosa che "non ha lasciato il tempo per spostare l'aereo russo in un'area sicura", si legge nella nota, ripresa dalle agenzie.

