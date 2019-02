Coca-Cola affonda a Wall Street, dove perde fino al 7,9%, in quello che è il calo maggiore dal 2008.

A pesare sono le stime deludenti per il 2019 e l'ammissione di possibili problemi quali le pressioni sui tassi di cambio, le tensioni geopolitiche e l'indebolimento della fiducia dei consumatori.

Coca-Cola ha comunicato oggi di aver chiuso il quarto trimestre con ricavi di 7,1 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ma oltre i 7,03 miliardi previsti dal mercato. L'utile netto si è attestato a 870 milioni di dollari, in miglioramento rispetto a una perdita di 2,75 miliardi del 2017. L'utile per azione è risultato pari a 43 centesimi, in linea con le attese degli analisti.

