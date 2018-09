Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 15.00 13 settembre 2018 - 15:00

"La leggerezza del caso. Hugo Weber in dialogo con Alberto Giacometti" è il titolo della nuova mostra che dal 15 settembre sarà possibile visitare al Museo d'arte dei Grigioni a Coira e che raccoglie lavori di entrambi gli artisti.

"Questa esposizione pone al centro un aspetto delle creazioni di Weber al quale finora non è ancora stata data la giusta attenzione: il suo confronto con Alberto Giacometti", si legge nella nota diffusa oggi dal museo.

Weber, nato a Basilea ma poi emigrato in America, visitò Giacometti nel suo atelier di Parigi già nel 1939. Nei 25 anni seguenti i contatti non furono mai interrotti: tra il 1942 e il 1945 si recò ad esempio più volte a Ginevra per incontrare Giacometti e in una piccola camera d'albergo fu testimone delle sue sculture in gesso estremamente piccole. Dopo la fine della Guerra Weber era nuovamente nell'atelier di Parigi.

