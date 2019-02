Un automobilista 19enne, titolare di una licenza di guida straniera, ieri sera ha provocato un incidente a Coira mettendo in pericolo la vita di un poliziotto. È poi fuggito, ma è stato bloccato da una pattuglia.

Il ministero pubblico ha ordinato il prelievo di campioni di urina e sangue. La patente gli è stata immediatamente ritirata. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra Seilerbahnweg e Kasernenstrasse, a sud della città vecchia, riferiscono oggi le forze dell'ordine cittadine in un comunicato. Il giovane, che inizialmente procedeva a passo d'uomo, ha, per ragioni tuttora ignote, improvvisamente accelerato e diretto il veicolo contro tre agenti. I tre poliziotti erano in servizio a margine di un evento. Accanto a loro si trovava anche un folto gruppo di persone.

Un poliziotto per poco non è stato investito, si legge nella nota. Deve la sua incolumità ai riflessi di una collega che l'ha allontanato all'ultimo momento. Il 19enne ha investito un cumulo di neve e poi si è dato alla fuga in direzione del centro cittadino. Una pattuglia è poi riuscita a fermare la folle corsa del giovane a nord della città.

