Un incendio è scoppiato ieri sera a Coira nell'autorimessa che ospita i bus di AutoPostale, in centro città. Il deposito e più di una ventina di veicoli sono andati distrutti.

Grazie a bus sostitutivi provenienti dalla regione il servizio dell'autolinea è oggi garantito.

"Nella notte autisti di AutoPostale sono partiti da altre parti del cantone e zone confinanti alla guida dei pullman per giungere a Coira", ha detto questa mattina a Keystone-ATS la portavoce di Autopostale Katharina Merkle. Il servizio oggi è quindi assicurato.

Occorrerà valutare come si potrà fare poi: è una grande sfida. "Dobbiamo vedere in tutta la Svizzera dove possiamo avere dei veicoli", ha detto Merkle. Non è così facile dal momento che i bus sostitutivi servono alle rispettive regioni come appoggio". "Anche a lungo termine è una grande sfida", ha aggiunto la portavoce. Ci vorrà un po' di tempo fino a quando ci saranno forniti 20 nuovi pullman.

L'autorimessa è la più importante per le linee che partono da Coira sia per i pendolari che per i turisti. Il danno materiale è ingente e ammonta a diversi milioni di franchi, ha detto Merkle.

L'autorimessa nel centro di Coira è andata in fiamme verso le 21.00 di ieri sera. Allertati, i pompieri del capoluogo e della regione sono intervenuti in forze, ha affermato all'agenzia Keystone-ATS René Schumacher, portavoce della polizia grigionese. In totale sono state allontanate una cinquantina di persone dalle abitazioni adiacenti, precisa una nota diffusa stamane dalle autorità.

L'autorimessa è stata completamente distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono tuttavia riusciti a protegge una stazione di servizio situata all'interno dello stabile, che ha subito solo danni superficiali.

Una ventina di autobus postali operativi, di veicoli in riparazione e mezzi privati di dipendenti posteggiati nell'autorimessa sono bruciati. Le fiamme hanno danneggiato anche veicoli parcheggiati nelle vicinanze. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause del rogo.

