Un incendio ha devastato stamane poco prima delle 9.00 la cucina di un appartamento di Coira. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni, seppur non ancora quantificati, sono considerevoli. Il rogo ha anche provocato la morte di due gatti, precisa la polizia grigionese.

Per cause al momento sconosciute, le fiamme sono scoppiate al quarto piano di una palazzina, viene indicato in una nota. Tutti i residenti hanno potuto abbandonare immediatamente e in sicurezza l'edificio.

I pompieri, intervenuti con oltre 20 uomini, sono riusciti a domare il fuoco rapidamente, evitando che si propagasse alle altre stanze. Ciò non è bastato a salvare i due felini, che vivevano insieme ad altri gatti e a numerosi rettili nell'abitazione. I restanti animali sono rimasti illesi.

