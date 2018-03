Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 marzo 2018 10.42 07 marzo 2018 - 10:42

Il Comune di Coira lo scorso anno ha registrato eccedenze per 26 milioni di franchi.

La città di Coira ha finanze sane: i conti 2017 si sono chiusi con un avanzo di 26 milioni di franchi. Ad uscite per 237 milioni hanno fatto da contraltare entrate per 263 milioni di franchi.

Il preventivo stimava le maggiori entrate a 6 milioni, mentre nel 2016 era stato messo a bilancio un risultato positivo per 15 milioni, informa la cancelleria comunale in un comunicato odierno. A livello di cash flow si tratta del miglior risultato da 22 anni.

Il municipio prende atto con soddisfazione di quanto fatto e guarda con fiducia al futuro: sussistono le necessarie condizioni per realizzare come da programma svariati progetti di investimento, che graveranno sulle casse per oltre 30 milioni di franchi all'anno.

