Questo contenuto è stato pubblicato il 25 ottobre 2018 15.44 25 ottobre 2018 - 15:44

Il Tribunale federale (TF) ha revocato il permesso per la ristrutturazione e l'ampliamento del centro commerciale in Wiesentalstrasse, nella città di Coira (GR), poiché rilasciato dal Municipio nonostante parti sostanziali del progetto non fossero ancora definite.

Nel permesso, rilasciato a luglio 2016, il Municipio aveva inserito due condizioni, ovvero che prima dell'inizio dei lavori fossero presentati i progetti di costruzione per il tetto e per l'isolamento acustico di una rampa di carico ed un piano rivisto per l'ambiente circostante con indicazioni precise sui programmi di utilizzazione e piantumazione.

In una sentenza pubblicata oggi, il TF ha però accolto il ricorso di due vicini, i quali lamentavano il fatto che le due condizioni poste non avrebbero influito significativamente sul contenuto del progetto di costruzione e che i piani di sviluppo e piantumazione avrebbero inoltre un impatto significativo sulle emissioni acustiche, sul numero di parcheggi, sulla dimensione degli spazi verdi e sulla sicurezza stradale.

