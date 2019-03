Ha provocato almeno nove morti e 15 feriti un'esplosione in un insediamento indigeno nel comune di Dagua, nel dipartimento di Valle del Cauca a nordovest della Colombia.

"I resoconti non sono chiari. L'incidente è avvenuto in una tenuta della riserva indigena Madrono, c'è stata un'esplosione e parlano di nove morti e circa 15 feriti, tutti della comunità indigena", ha detto Guillermo Giraldo, sindaco di Dagua, citato dal quotidiano El País de Cali.

La situazione è confusa: mentre il Segretariato dipartimentale di gestione dei rischi ha riferito che l'esplosione è avvenuta all'interno di una miniera, il sindaco Giraldo sostiene che nella zona non sono cave. L'unica certezza è che la comunità indigena coinvolta nel dramma era in attesa di alcune delegazioni di aborigeni, per partecipare alla cosiddetta "minga indigena", una iniziativa per il dialogo tra le popolazioni indigene convocata nell'ambito delle proteste di queste comunità contro il governo colombiano.

