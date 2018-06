Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 16.45 11 giugno 2018 - 16:45

Secondo un sondaggio pubblicato ieri, il candidato alle presidenziali della Colombia, Ivan Duque, ha il 52,5% delle intenzioni di voto per il secondo turno delle elezioni che si terrà il 17 giugno, mentre l'avversario Gustavo Petro ha registrato un 36% di preferenze.

Il sondaggio, commissionato dal quotidiano El Tiempo e dalla stazione W Radio, sarà l'ultimo pubblicato prima delle elezioni, in cui Duque, candidato della destra del partito Centro Democratico, ha un vantaggio del 16,5% rispetto a Petro, candidato di sinistra del movimento Colombia Humana. Lo riportano media locali.

L'11,5% degli intervistati ha dichiarato che voterà in bianco nel secondo turno, sebbene questa opzione non abbia alcun impatto sui risultati. Duque ha ottenuto nel primo turno, tenutosi il 27 maggio, più di 7,5 milioni di voti (39,14%), mentre Petro ne ha incassati 4,8 milioni (25,08%).

Il risultato del sondaggio coincide con quello di altri rilasciati la scorsa settimana, che hanno dato a Duque un vantaggio compreso tra il 13% e il 20% su Petro. Nel sondaggio pubblicato domenica su El Tiempo, Duque registra una vittoria in tre delle cinque regioni in cui il Paese è stato diviso per il sondaggio.

Il Consiglio elettorale nazionale (Cne) della Colombia ha rilasciato una circolare in cui ricorda che è vietato "realizzare, pubblicare o divulgare sondaggi" a partire dalla mezzanotte di questo lunedì e fino alla fine della giornata elettorale del 17 giugno, in cui i colombiani decideranno il successore dell'attuale presidente Juan Manuel Santos.

