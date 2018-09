Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 7.09 26 settembre 2018 - 07:09

Olaira Rojas Cabrera, prima guerrigliera delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) ad essere estradata negli Stati Uniti dove ha scontato 13 anni di carcere, è stata arrestata ieri nel momento in cui ha rimesso piede in Colombia, per ordine di un giudice

Conosciuta con il soprannome di Sonia, riferisce il quotidiano El Tiempo di Bogotà, la militante potrebbe tuttavia riconquistare entro breve la libertà perché è stata presentata al governo come una delle persone legate alle Farc che ha accettato di sottomettersi al processo di pace.

Il Commissario per la Pace, Miguel Ceballos, ha confermato al giornale che sono già state avviate le procedure con il Dipartimento delle Migrazioni della Colombia affinché le sia riiconosciuto lo status di guerrigliera "smobilitata e disarmata".

'Sonia' è entrata a far parte delle Farc nel 1989 e, a quanto risulta, fece parte del 'Fronte 14' dove si occupava dell'invio di cocaina in Centro America e negli Stati Uniti. Fu arrestata nel 2004 dalle forze di sicurezza colombiane ed estradata negli Usa l'anno successivo, dove fu condannata a 16 anni di carcere per narcotraffico, scontandone solo 13 per buona condotta.

