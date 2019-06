Due militari morti in un attentato in Colombia (archivio)

Almeno due militari sono morti e altri dieci sono rimasti feriti ieri in seguito a un attentato nel dipartimento colombiano di Arauca.

In un comunicato, l'esercito ha attribuito l'attacco, realizzato con esplosivo, ad una fazione dissidente delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) che lo avrebbe portato a termine come risposta per "le incisive operazioni militari" che "hanno colpito e destabilizzato" il gruppo dal punto di vista logistico e finanziario.

I feriti sono stati trasferiti in ospedali di Yopal e Arauca, e due di essi sono considerati dai sanitari in prognosi riservata.

Da parte sua il comandante dell'esercito, generale Nicasio Martínez, ha definito l'accaduto "un atto demenziale" che "ha generato il lutto a due famiglie, ad una istituzione e al Paese".

