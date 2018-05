Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 maggio 2018 18.44

Il candidato alle elezioni presidenziali della Colombia ha lanciato l'allarme su possibili brogli al voto del prossimo 27 maggio, nonostante il governo del Paese abbia negato questa possibilità. Lo riporta il sito locale Caracol Radio.

"La revisione del software non è stata effettuata, il Registro e il Consiglio nazionale elettorale hanno disatteso l'ordine del Consiglio di Stato. Ci sono sempre brogli in Colombia, le elezioni sono sempre rubate e marginalmente. Il presidente Santos sta mentendo, questo software ha problemi negli algoritmi e non dà garanzie", ha dichiarato Gustavo Petro.

Oltre alle critiche al software per le votazioni, Petro ha indicato che sono stati rimossi dalla lista dei giurati più di 300 mila persone del settore pubblico, fatto che secondo il candidato potrebbe mettere a rischio la trasparenza del processo elettorale.

