Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2018 21.35 26 maggio 2018 - 21:35

Alla vigilia del primo turno delle elezioni presidenziali - per le quali il suo delfino, Ivan Duque, è il favorito dei sondaggi - l'ex presidente colombiano, Alvaro Uribe, è stato travolto da una nuova polemica.

Documenti diplomatici Usa degli anni '90 dimostrano infatti che Washington sospettava che fosse in contatto con il cartello di Medellin, la potente organizzazione di narcotraffico capeggiata da Pablo Escobar.

La rivelazione è arrivata dal New York Times, che ha pubblicato nove cablogrammi inviati dall'ambasciata a Bogotà fra il 1988 e il 1995, nei quali si riportano dichiarazioni di altri dirigenti politici secondo i quali Uribe avrebbe preso contatto con la madre di Escobar, perché il narco boss voleva che servisse da legame con l'allora presidente Cesar Gaviria, come contropartita per il finanziamento "in nero" che aveva garantito per le sue campagne elettorali.

Uribe ha reagito immediatamente a queste rivelazioni, sostenendo che "è totalmente falso che abbia ricevuto finanziamenti elettorali illeciti" e denunciando che la pubblicazione dei rapporti diplomatici Usa è solo "un trucco sporco" per cercare di influenzare il risultato delle presidenziali, "che confermerà quello delle legislative".

Stando ai media colombiani, queste rivelazioni dell'ultima ora - che del resto non rappresentano un'accusa diretta contro Uribe - non avranno un'influenza decisiva sul voto di domani, quando poco più di 36 milioni di colombiani saranno chiamati alle urne per scegliere un nuovo capo di Stato.

Neuer Inhalt Horizontal Line