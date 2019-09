Il presidente colombiano Iván Duque ha incontrato alcuni ex combattenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) per confermare il suo impegno per l'attuazione dell'accordo di pace che ha posto fine al conflitto armato colombiano.

21 giorni or sono gli ex leader guerriglieri Iván Márquez, El Paisa e Jesús Santrich hanno annunciato il loro ritorno alle armi.

"Non ci possono essere dubbi sul nostro impegno nel fare progressi per la pace e la legalità", ha detto Duque incontrando gli ex ribelli a San Vicente del Caguan, secondo quanto riferito dal sito del quotidiano El Colombiano. Il capo di stato ha ricordato che l'attuazione dell'accordo è programmata per essere realizzata in 15 anni, e ha aggiunto che nei 13 mesi del suo governo sono stati compiuti progressi significativi in tal senso.

Parlando del ritorno alle armi degli ex leader Farc, Duque ha detto che "sono persone che hanno deciso di seguire la strada del crimine, che sono recidivi e ora intendono lanciare appelli a molti ex combattenti per farli tornare a queste attività".

Secondo Duque, scegliere il ritorno alle armi è una strada sbagliata che condanna la società colombiana, e che inoltre tutti coloro che decidono di tornare alla guerriglia dovranno affrontare le autorità, perché il governo sarà duro con loro.

All'incontro ha partecipato anche Carlos Ruiz Massieu, capo della Missione Onu di verifica dell'attuazione dell'accordo di pace, che ha sottolineato che le Nazioni Unite sono convinte che il processo di reintegrazione degli ex combattenti stia chiaramente andando avanti.

