Colombia: Duque chiama nuovo presidente Assemblea Venezuela

Il presidente della Colombia, Iván Duque, ha reso noto di aver dialogato per telefono con il nuovo presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidó.

In un messaggio dal suo account in Twitter il capo dello Stato colombiano ha rivelato di "aver sostenuto un dialogo" con Guaidó e di avergli "espresso il nostro appoggio per il ristabilimento della democrazia nel vicino Paese".

"La Colombia ed il 'Gruppo di Lima' - ha concluso il messaggio di Duque - accompagnano i nostri fratelli venezuelani per liberarsi dall'oppressione della dittatura".

Intanto ieri a Caracas, durante un discorso pronunciato dalle istallazioni militari di Forte Tiuna, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha denunciato, riferisce l'agenzia di stampa Avn, che il neo eletto presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó, "è un servo dell'Impero statunitense, un agente del governo degli Stati Uniti". Maduro ha infine criticato "le costanti aggressioni del 'Gruppo di Lima'" che "si è intromesso, ancora una volta, negli affari interni del nostro Paese".

