Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 18.57 18 giugno 2018 - 18:57

Il partito nato dalla smobilitazione delle Farc ha richiamato al "buon senso" il neopresidente colombiano Ivan Duque, dopo il suo annuncio di ieri di voler correggere il patto di pace che ha disarmato e trasformato in un partito l'organizzazione dei ribelli.

Lo riportano media locali. "È necessario che venga imposto il buon senso; quello che il Paese chiede è una pace globale che porterà all'attesa riconciliazione (...). Eludere tale scopo non può essere un piano del governo", ha detto l'ex gruppo ribelle in una dichiarazione dopo la vittoria di Duque al ballottaggio presidenziale di ieri.

Il partito che ora porta il nome di Forza alternativa rivoluzionaria comune (Farc) ha detto che la vittoria della destra conseratrice in opposizione al patto non può essere interpretata "come un'autorizzazione a ignorare ciò che è stato fatto in materia pace e aggirare gli impegni assunti dallo Stato".

