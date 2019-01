Migliaia di colombiani hanno partecipato oggi ad una marcia contro il terrorismo dopo l'attentato con una autobomba nella Scuola nazionale di polizia 'General Santander' della capitale costato la vita a 21 persone.

Alla protesta, che ha avuto come punto di arrivo la Plaza Bolívar, hanno partecipato il presidente Iván Duque, il suo predecessore e Premio Nobel per la Pace, Juan Manuel Santos, e numerosi leader dell'opposizione, facendo dimenticare per un momento la forte polarizzazione politica in cui vive attualmente la Colombia.

I partecipanti hanno sfilato mostrando cartelli e striscioni di rigetto del terrorismo e di onore 'ai nostri eroi', in riferimento alle vittime dell'attentato, che il governo ha attribuito ufficialmente all'Esercito di liberazione nazionale (Eln), decidendo di abbandonare definitivamente il negoziato di pace con la guerriglia, sospeso dall'agosto scorso.

Duque ha inoltre reso noto di aver revocato tutti i benefici di cui godeva il team negoziatore dell'Eln residente a Cuba, chiedendo alle autorità di L'Avana di consegnarne i membri a Bogotà. Una richiesta a cui però il governo cubano non sembra però voler accedere.

