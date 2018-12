Colombia: progetto attentato Duque, Venezuela dà cooperazione

Il Venezuela ha offerto alla Colombia la sua cooperazione di polizia e di intelligence per le indagini riguardanti le denunce formulate dal governo di Bogotà sull'esistenza di progetti di attentato nei confronti del presidente colombiano Iván Duque.

Lo scrive l'agenzia di stampa Avn. Nei progetti di attentato sarebbero coinvolti cittadini venezuelani.

Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza ha reso noto attraverso il suo account in Twitter che fin dal momento in cui il collega colombiano Carlos Holmes Trujillo ha reso noto la denuncia e l'arresto di cittadini venezuelani "abbiamo cercato di contattarlo per offrirgli la cooperazione di polizia e di intelligence necessarie" a confermare l'esistenza di un piano ostile nei confronti di Duque.

In un secondo messaggio Arreaza ha reso noto che il governo venezuelano spera che "questa necessaria cooperazione di polizia serva anche ad investigare e catturare in Colombia i responsabili del tentativo di attentato contro il presidente Nicolás Maduro dello scorso 4 agosto".

