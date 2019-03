Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Colombia. Per il momento non ci sono notizie di vittime o gravi danni.

La scossa, durata vari secondi, è stata avvertita alle 14.21 (ora locale) e ha avuto il suo epicentro vicino alla città di Versalles, nel dipartimento del Valle del Cauca, e ipocentro a 124 chilometri di profondità, un elemento che ha ridotto di molto l'impatto distruttivo del fenomeno. Pochi i danni alle infrastrutture.

Questo non ha però impedito alla popolazione dei centri abitati di numerosi dipartimenti (Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Huila e Tolima) di abbandonare gli edifici per timore di crolli, che però apparentemente non ci sono stati.

