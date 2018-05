Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nuovo colpo alla riforma di Wall Street varata nel 2010 dall'amministrazione Obama, in risposta alla crisi finanziaria del 2007-2008.

Le autorità di vigilanza statunitensi - compresa la Federal Reserve - hanno svelato un piano per allentare la cosiddetta 'Volcker Rule' e spazzare via molte delle restrizioni imposte alle banche per limitare i comportamenti a rischio.

Un sospiro di sollievo per i colossi bancari di Wall Street, che potranno così tornare ad alcune pratiche che erano state vietate dalla legge Dodd-Frank. Secondo il piano saranno le stesse banche a decidere quali attività sono permesse e quali no, dando loro grande autonomia.

