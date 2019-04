Risultati in calo nel 2018 per Coltene: la società di Altstätten (SG) specializzata nei prodotti per la cura e l'igiene dei denti ha realizzato un utile netto di 15 milioni di franchi (-22% rispetto all'anno prima) e un risultato operativo Ebit di 24 milioni (-7%).

Sui risultati hanno avuto un impatto negativo i costi straordinari relativi alle acquisizioni, spiegano i vertici in un comunicato odierno. Al netto di questi influssi l'utile netto sarebbe stato di 21 milioni. Il fatturato - dato già noto - si è attestato a 204 milioni, in progressione del 21% grazie all'acquisto delle ditte Kenda, Scican e Micro-Mega, che hanno contribuito ai proventi con 30 milioni.

Per l'anno in corso la dirigenza punta a un miglioramento dell'Ebit, nonostante il perdurare dei costi di integrazione: il corrispondente margine, oggi dell'11,6%, dovrebbe essere riportato al livello del 2017, quando era stato del 15,2%, ha spiegato il presidente della direzione Martin Schaufelberger - che l'anno scorso ha incassato un compenso di oltre 945'000 franchi - nella conferenza stampa di bilancio.

Le novità odierne hanno convinto gli investitori: alla borsa di Zurigo in mattinata il titolo Coltene è arrivato a guadagnare fino al quasi il 3%. Dall'inizio dell'anno la performance è del +18%.

Coltene si definisce leader a livello mondiale nello sviluppo, produzione e vendita di materiale di consumo e piccole attrezzature per uso odontoiatrico. Ha stabilimenti di produzione in Svizzera, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada e Brasile. L'azienda è nata nel giugno 2006 da uno scorporo di Gurit, che da parte sua ha radici fino al 1835.

