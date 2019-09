La Commissione della concorrenza (COMCO) ha aperto lunedì un'inchiesta contro diverse imprese attive nella produzione e nella distribuzione di principi attivi farmaceutici. Alcune di esse sono state perquisite.

La COMCO dispone di indizi secondo cui produttori e distributori del principio attivo della scopolamina butilbromuro abbiano concluso degli accordi sui prezzi e sulla ripartizione territoriale, si legge in un breve comunicato diramato oggi. In concreto ci sono indizi che queste imprese abbiano tenuto alto il prezzo di vendita del principio attivo e si siano ripartiti i mercati internazionali.

La scopolamina butilbromuro viene impiegata per farmaci contro manifestazioni dolorose dello stomaco, coliche renali e dolori alla vescica. I produttori e distributori coinvolti - la Commissione non vuole per ora indicare di quali aziende si tratti - vendono il principio attivo alle case farmaceutiche.

