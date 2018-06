Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 8.25 26 giugno 2018 - 08:25

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha deciso di avviare una procedura di esame approfondito della concentrazione tra AZ Medien e NZZ.

Il 7 dicembre scorso, i due gruppi mediatici avevano annunciato la costituzione di un'azienda congiunta (joint venture) che riunirà l'insieme delle redazioni regionali. Sono interessati 20 titoli a pagamento in tredici Cantoni.

Scopo dell'operazione secondo gli editori - che interesserà circa due milioni di lettori a Nord delle Alpi - è rafforzare il giornalismo regionale nella Svizzera tedesca e compiere un passo avanti nella trasformazione digitale. Grazie a questa operazione, la nuova società diventerà il numero uno nella Svizzera tedesca a livello di media regionali.

Vi sono indizi, indica una nota odierna della COMCO, secondo i quali la concentrazione potrebbe creare o rafforzare una posizione dominante sui mercati dei lettori di quotidiani nelle regioni di Soletta ed Argovia, nonché sul mercato pubblicitario per i periodici concernenti la tecnologia per gli edifici.

La joint-venture potrebbe inoltre rafforzare una posizione dominante collettiva sul mercato dei lettori di quotidiani nella regione di Basilea e sul mercato dei lettori di giornali domenicali.

Il gruppo argoviese AZ Medien è attivo principalmente nel nord-ovest della Svizzera. Il gruppo zurighese NZZ è un'impresa nel settore dei media attiva in Svizzera. Le due imprese pubblicano diversi giornali e periodici ed utilizzano delle piattaforme on-line, dei canali TV e delle stazioni radio. L'esame verrà eseguito entro i quattro mesi nel rispetto del termine legale, specifica la COMCO.

Editori non convinti

In una nota, i due gruppi editoriali affermano di non condividere le riflessioni della COMCO. La concentrazione non rappresenta a loro avviso un problema, bensì una necessità.

A loro avviso, i rispettivi mercati si completano. L'operazione dovrebbe permettere ai due gruppi di posizionarsi al meglio su un mercato altamente competitivo.

