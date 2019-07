Nuove multe contro le banche in Svizzera per manipolazioni dei tassi di interesse basati sul Libor: la Commissione della concorrenza (Comco) ha inflitto sanzioni rispettivamente di 295'000 franchi all'inglese Lloyds e di 390'000 franchi all'olandese Rabobank.

La Camera per le decisioni parziali della Comco ha determinato che i due istituti, fra il 2006 e il 2008, si sono scambiati un numero limitato di comunicazioni bilaterali sul Libor in yen, si legge in un comunicato odierno. L'autorità non ha però dovuto esaminare se questo comportamento abbia avuto conseguenze effettive sulla concorrenza.

Nell'ambito di una conciliazione è stata anche chiusa senza seguito l'inchiesta contro le due banche sui derivati di tassi d'interesse in yen basati sul Tibor, così come l'indagine su Rabobank relativa ai tassi di interesse di riferimento Euribor.

Gli inquirenti si erano attivati il 2 febbraio 2012, avviando una vasta inchiesta contro diverse banche e broker a causa di presunte manipolazioni dei tassi d'interesse di riferimento nel commercio con i derivati. Nel dicembre 2016 la Comco aveva inflitto multe per 99 milioni di franchi a vari istituti elvetici e stranieri.

Le indagini sui derivati di tassi d'interesse in yen basati su Libor e Tibor proseguono contro la banca elvetica UBS e il suo concorrente inglese HSBC, così come nei confronti dei broker - tutti londinesi - ICAP, RP Martin e Tullett Prebon, precisa la Comco.

