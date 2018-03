Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 7.29 12 febbraio 2018 - 07:29

Buoni risultati nel 2017 per il gruppo friburghese Comet, che ha sfruttato la congiuntura positiva per il segmento dei semiconduttori negli Stati Uniti.

L'azienda, attiva nella fabbricazione di apparecchi a raggi X e condensatori sotto vuoto, ha accresciuto il suo fatturato del 31,9%, a 438,4 milioni di franchi. L'utile operativo ha fatto un balzo in avanti del 39,5% a 50,9 milioni, mentre l'utile netto è aumentato del 30,0% a 35,5 milioni di franchi.

In una nota odierna, il gruppo ha annunciato che il presidente del consiglio di amministrazione, Hans Hess, non intende ricandidarsi per l'incarico all'assemblea generale dell'aprile 2019. Dopo 12 anni, Hess, noto anche per essere il presidente dell'associazione Swissmem, intende lasciare il posto a qualcuno di più giovane.

Neuer Inhalt Horizontal Line