Il comitato a favore dell'iniziativa "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" ha lanciato la campagna oggi a Berna. Immagine d'archivio.

Il comitato a favore dell'iniziativa "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" ha lanciato la campagna oggi a Berna. Gli svizzeri si esprimeranno alle urne sull'argomento nel 2020.

Il problema dei pesticidi non riguarda solo l'agricoltura, ma chiunque, ha affermato oggi il comitato in una nota. "Non vogliamo più essere esposti ai pesticidi sintetici, che hanno un impatto sulla nostra salute e il nostro ambiente", aggiunge.

Questi prodotti uccidono indiscriminatamente anche specie utili come le api e altri impollinatori. Inoltre, i pesticidi arrivano anche nei nostri piatti, spiega.

L'iniziativa lascerebbe all'agricoltura un periodo di dieci anni per cambiare abitudini. La Confederazione è inoltre incoraggiata a sostenere l'agricoltura in questa delicata transizione.

Neuer Inhalt Horizontal Line