Luglio positivo per i negozi svizzeri: le vendite sono tornate a crescere, confermando la ripresa di giugno, che aveva messo fine a una tendenza al ribasso in atto da novembre.

Nel settimo mese del 2019 il giro d'affari del commercio al dettaglio è salito su base annua dell'1,5% in termini nominali. Prendendo in considerazione i giorni di vendita e i giorni festivi, il fatturato nel periodo di riferimento è aumentato dell'1,4% in termini reali (cioè tenendo conto del rincaro) rispetto a luglio 2018, ha indicato l'Ufficio federale di statistica (UST) in una nota odierna. In confronto a giugno il volume delle vendite destagionalizzato è invece calato dello 0,1% in termini reali.

Escludendo i distributori di benzina e tenendo conto delle correzioni in base all'effetto dei giorni di vendita e di quelli festivi, in luglio il giro d'affari è progredito dell'1,7% (+1,7% anche in termini reali) rispetto allo stesso periodo del 2018.

