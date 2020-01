In dicembre, su base annua, il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi ha segnato un calo dei ricavi dello 0,6% in termini nominali e dello 0,3% in termini reali.

Lo scorso mese di dicembre il fatturato del commercio al dettaglio svizzero, tenendo conto degli effetti di calendario, si è lievemente contratto in termini nominali, dello 0,4%, rispetto all'ultimo mese del 2018.

In termini reali (tenendo conto dell'inflazione), sempre su base annua, i ricavi sono progrediti di un modesto 0,1%.

È quanto emerge dai risultati provvisori dell'Ufficio federale di statistica (UST). Rispetto al mese precedente (novembre 2019) le cifre sono calate dello 0,4% sia in termini nominali che reali.

Il settore, distributori di benzina esclusi, ha registrato una progressione delle cifre d'affari pari allo 0,2% in termini nominali rispetto a dicembre 2018 (in termini reali +0,7%). Il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi ha segnato un calo dei ricavi dello 0,6% in termini nominali (in termini reali -0,3%), il comparto non alimentare un aumento dello 0,8% in termini nominali (in termini reali: +1,6%).

