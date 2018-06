Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 15.19 12 giugno 2018 - 15:19

Nuova annata positiva per l'e-commerce in Svizzera, che nel 2017 ha registrato un aumento del 10% delle merci consegnate. Nel raffronto con l'insieme del commercio al dettaglio, il valore dei beni ordinati online si è attestato al 9,6% del totale.

La crescita è da attribuire per oltre un terzo ad operatori esteri, una tendenza che si conferma di anno in anno.

"Nel corso degli ultimi cinque anni la progressione fatta segnare dai fornitori esteri è stata tre volte superiore a quella dei colleghi svizzeri", afferma la Scuola universitaria professionale del nord-ovest della Svizzera (FHNW) nella decima edizione del suo rapporto annuale sul commercio online nella Confederazione.

Per gli autori dello studio, il fatto che l'americana Amazon abbia migliorato i processi di esportazione verso la Svizzera o che il gigante cinese Alibaba stia investendo massicciamente in nuove reti logistiche europee non è necessariamente di buon augurio, tanto più che il trend, secondo i professionisti del settore, dovrebbe continuare.

Le aspettative relative alla progressione dei distributori con sede all'estero sono salite in modo costante negli ultimi cinque anni e oggi nove interrogati su dieci ritengono che la parte di mercato di queste aziende si rafforzerà ulteriormente.

